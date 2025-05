Noah Badibanga va remplacer Adama Bal à Santa Clara, Chalon déplore un énième départ pour la NCAA

Noah Badibanga (2,01 m, 18 ans) va découvrir le championnat NCAA sous les couleurs de Santa Clara. Le jeune Garonnais quitte l’Élan Chalon pour succéder à Adama Bal, qui a terminé son cursus chez les Broncos. Cette signature marque un nouveau départ d’un espoir chalonnais vers le basket universitaire américain, dans la lignée de plusieurs jeunes talents partis ces dernières années.

News: 6’7 French G/F Noah Badibanga has committed to Santa Clara

Noah has put together a pretty solid Espoirs season for Chalon, averaging 13.0 PTS, 4.7 REB, 2.3 AST, while shooting 48/32/66 splits.

The 18 year old has an intriguing blend of size + guard skills pic.twitter.com/CAoKw7EksE

— Arman Jovic (@PDTScouting) May 22, 2025