Nouvel expatrié en NCAA : Ladji Kante va rejoindre Northern Illinois

Devenu un véritable eldorado sportif et financier, la NCAA a su gagner une nouvelle attractivité auprès des potentiels internationaux. La ligue universitaire étasunienne attire de plus en plus de jeunes et pique la formation française au vif qui perd de plus en plus de prospects. Le dernier expatrié en date est Ladji Kante (1,93 m, 20 ans), jeune espoir de l’Elan Chalon.

Big pickup for the Huskies. Highly talented wing who can score from all three levels. Steal for NIU beating out multiple high majors. pic.twitter.com/nh2GMwAdmx

6-foot-8 French wing Ladji Kante has committed to Northern Illinois, a source tells @247Sports .

Le joueur formé localement (JFL) a rejoint le centre de formation de l’Élan en 2021 avant de disputer sa première rencontre de Betclic ELITE cette saison. Il est entré durant une minute lors d’un blowout (103-77) contre Bourg-en-Bresse. Chez les Espoirs de Chalon, il s’est montré très solide et affiche maintenant la saison terminée des moyennes de 14 points à 44,3% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds, 4,2 passes décisives en 29 rencontres disputées cette saison. Très athlétique et polyvalent, il est capable d’évoluer sur les postes arrières, il est également l’un des fer de lance de cette équipe Espoirs de l’Elan Chalon qui a terminé la saison à la neuvième place.

Zoom on Ladji Kanté (born in 2005)

Standing at 6’6” with a 6’10” wingspan, Ladji Kanté plays the combo guard position for Chalon-sur-Saône in the French U21 league (Espoirs Pro A).

He’s currently averaging 14 points, 4 rebounds, and 4 assists per game, showcasing great… pic.twitter.com/rbie3pCkEL

