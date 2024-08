Noah Bolanga jouera pour l’université de Saint Bonaventure en NCAA

Noah Bolanga (2,03 m, 21 ans) a choisi sa destination aux États-Unis : le jeune prospect débutera son aventure universitaire américaine à la faculté de Saint Bonaventure.

Après avoir effectué une partie de sa formation à Orléans (arrivée en cadets en 2018), Noah Bolanga va donc tenter de surfer sur sa belle première saison professionnelle avec l’OLB. Sous les ordres de Germain Castano, le Poitevin a compilé 5,1 points à 35%, 1,9 rebond et 1 passe décisive en 18 minutes de moyenne sur 41 matchs. Désormais, c’est dans l’état de New York que Noah Bolanga va poursuivre sa carrière, à proximité de la frontière canadienne. Les Bonnies de Saint Bonaventure évoluent en Division I, leur dernière participation à la March Madness date de 2021. Noah Bolanga tentera d’emmener sa nouvelle équipe vers une 9e participation dans l’histoire au plus gros tournoi universitaire du pays.

St. Bonaventure lands the commitment for 21 year old French wing Noah Bolanga

Noah a 6’8 wing averaged 6.1 PPG in France’s second division this past year, he’s been playing professionally for the last two seasons now

Bonnie’s add a high-level day one talent for this fall pic.twitter.com/LIbXDEgKn2

— Arman Jovic (@PDTScouting) August 26, 2024