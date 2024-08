[Vidéo] Noah Penda récidive : encore un tir au buzzer !

Si ce n’était pas un match amical, on pourrait écrire qu’il est le joueur français le plus clutch de l’été. Six semaines après avoir crucifié l’Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U20, Noah Penda (1,99 m, 19 ans) s’est offert un nouveau tir au buzzer. De bien moindre importance, évidemment, mais il a tout de même permis au Mans de conclure son tout premier match amical par une victoire (73-72 contre Blois) en forçant le passage face à Timothé Vergiat et Maxime Sconard.

Brouillon (6 balles perdues) mais décisif (11 points à 4/7, 3 rebonds et 2 passes décisives), l’ancien vichyssois a incarné le visage proposé par le MSB pour sa soirée inaugurale dans la salle habituelle du SCM Le Mans. Face aux coéquipiers de Jacques Alingue (18 d’évaluation), le club manceau s’en est également remis aux débuts réussis du MVP de Pro B, Tray Buchanan (20 points à 7/12, 4 rebonds et 2 passes décisives), pour l’emporter.

« Dans les choses positives que j’ai vues ce soir, je dirai le caractère, ne pas avoir lâché pour jouer jusqu’à la dernière seconde », a réagi le nouvel entraîneur sarthois, Guillaume Vizade, au micro du Maine Libre. « Le basket est un sport avec beaucoup de retournements de situations. On a au moins forcé un peu le destin pour avoir cette chance de jouer jusqu’à cette dernière seconde. Il a fallu qu’on aille puiser pour s’en sortir, donc c’était intéressant. »