Noah Penda et Le Mans décrochent une première victoire de caractère à Strasbourg

Après avoir lancé sa saison en crucifiant l’Élan Chalon au buzzer (83-80), puis chuté sur le parquet de l’AS Monaco (65-77) lors de la deuxième journée de championnat, c’est avec un bilan équilibré que la SIG Strasbourg recevait Le Mans. Ce vendredi soir, la formation alsacienne, privée de son meneur de jeu Edon Maxhuni, touché au genou, s’est inclinée devant son public (88-95).

Un 15-0 d’entrée et Le Mans vire en tête à la pause

Tout de rose vêtus à l’occasion d’Octobre Rose, les hommes de Laurent Vila se sont rapidement heurtés à l’adresse mancelle. Plus agressifs défensivement et adroits derrière l’arc, les Manceaux, portés par un TaShawn Thomas impactant (13 points et 5 rebonds) ont infligé un 15-0 pour prendre le large dans le premier quart-temps (6-19, 7′), de quoi inquiéter le coach catalan. Malmenée par une équipe mancelle très adroite, la SIG a compté 11 points de retard à l’issue de dix premières minutes compliquées (12-23, 10′).

Bousculés en début de match, les Strasbourgeois ont su faire le dos rond et s’appuyer sur Jean-Baptiste Maille (7 points, 6 rebonds et 7 passes décisives) et Dominic Artis (16 points et 4 passes décisives) pour recoller à deux points (28-30, 14′). Revenus à hauteur de leurs adversaires du soir, les locaux se sont une nouvelle fois laissés distancer juste avant la mi-temps (32-43, 20′).

La paire Hudgins – Penda brille au Rhénus

Dans ce match de séries où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, c’est Strasbourg qui a frappé le premier au retour des vestiaires. À l’image de son très bon début de saison, c’est Brice Dessert (15 points et 3 rebonds) qui a sonné la révolte. Une réaction de courte durée puisque le MSB d’un très bon duo Trevor Hudgins (19 points et 3 passes décisives) – Noah Penda (19 points à 6/10 et 2 rebonds) ont conservé l’avantage à dix minutes de la fin (56-63, 30′).

Discret pendant la quasi totalité du match, Hugo Invernizzi (9 points) est sorti de sa boîte au meilleur des moments en inscrivant deux tirs primés. Et si Malik Fitts a redonné l’avantage aux Alsaciens un court instant grâce à un tir à 3-points (72-70), c’était sans compter la force de caractère des Manceaux pour repasser devant une nouvelle fois, à coup de gros shoots (6/7 à 3-points pour finir), et s’imposer au Rhénus (88-95). Une résilience incarnée par le jeune Noah Penda, auteur de son premier match référence en Betclic ÉLITE et incroyablement clutch (ce contre sur un 3-points de Filip Kruslin et ce dunk pour passer à +5 à l’aube de la dernière minute !). Malgré un dernier quart-temps de folie, la SIG Strasbourg essuie un deuxième revers de suite en championnat.