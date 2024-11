Noah Penda, promesse montante du Mans, vise plus haut : « Je veux faire mieux »

Pour Noah Penda (1,99 m, 19 ans), les débuts en Betclic Élite sont encourageants, mais le jeune joueur du Mans Sarthe Basket ne compte pas s’arrêter là. Auteur d’un excellent début de saison, avec des statistiques de premier ordre et un impact indéniable sur le terrain, il a été élu meilleur jeune du championnat pour le mois d’octobre. Pourtant, derrière cette réussite, Penda affiche une ambition bien plus élevée : il veut être plus constant, progresser et dépasser ses limites.

💎🇫🇷 Des débuts en #BetclicELITE réussis pour Noah Penda ! ✨ À seulement 19 ans, l'ailier du @MSB_Officiel est élu meilleur jeune du mois d'octobre by Gedibois. pic.twitter.com/iwdxXudNgU — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 28, 2024

« Le bilan est en demi-teinte », admet-il dans Ouest-France, en repensant aux matchs passés. La défaite serrée face à Limoges, après deux prolongations, lui reste encore en travers de la gorge. Lors de cette rencontre, l’ancien pensionnaire du Pôle France avait manqué le tir qui aurait pu offrir une troisième prolongation, un échec qui, pour lui, reste difficile à digérer. « J’ai beaucoup de mal avec l’échec, c’est un de mes plus grands défauts, mais aussi une de mes plus grandes qualités. Ça arrive de rater, mais j’ai du mal à passer à autre chose. »

Cette exigence envers lui-même ne passe pas inaperçue auprès de son entraîneur, Guillaume Vizade, qui apprécie son engagement et sa maturité. « Noah montre une grande implication, il est au service de l’équipe. Mais avec un jeune joueur, le défi est de réussir à répéter les performances et de trouver plus de constance dans le jeu. » Penda reconnaît ce besoin d’améliorer sa régularité, notamment en attaque, et s’engage à y travailler. « Je veux mieux faire, et je veux que ça se voie cette saison. »

« Je voulais jouer une Coupe d’Europe »

Cependant, son souhait de progresser se heurte parfois au rythme des compétitions. Avec un seul match par semaine, l’ancien Vichyssois ressent l’envie d’évoluer à un niveau plus intense, pourquoi pas sur la scène européenne. « En sortant de Vichy, je voulais jouer une Coupe d’Europe. Une semaine d’entraînement est longue, surtout quand on retrouve les mêmes joueurs en face. C’est en match qu’on apprend le plus », confie-t-il. En attendant, il se concentre sur ses progrès au Mans, tout en gardant un œil sur des horizons plus larges, que ce soit en EuroLeague ou en NBA, où il est annoncé à la 50e place pour la prochaine Draft selon ESPN.

Sur le terrain, Penda est loin de se contenter de son temps de jeu actuel de 27 minutes par match, le plus important de l’effectif. Pour le Francilien, chaque minute gagnée représente une opportunité de se rapprocher de ses objectifs. « J’essaie d’aller chercher encore plus de minutes, d’être indispensable. »

Porté par une volonté de se dépasser et un désir de progresser, Noah Penda semble déterminé à faire plus que remplir des statistiques. Il veut marquer la Betclic Élite, aider son équipe à aller loin, et prouver qu’il est prêt pour les plus hauts niveaux. Pour le jeune joueur, la saison ne fait que commencer et chaque match est une occasion de prouver qu’il peut et veut faire encore mieux.