Nolan Traoré a brillé lors du Hoop Summit

Nolan Traoré s’est distingué lors du Hoop Summit 2024. S’il n’a pas pu empêcher la défaite de la Team World contre Team USA (98-75), le meneur français a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain.

Auteur de 18 points à 8/14 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 2 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception, Nolan Traoré ne s’est pas laissé impressionné à Portland (Oregon) malgré le contexte et son jeune âge. C’est Cooper Flagg, l’une des sensations de la Coupe du monde U17 2022 (19 points à 8/11 et 11 rebonds), qui a terminé MVP. Team USA s’est envolée au score lors du dernier quart-temps.

Chez les filles, Team USA s’est également imposée (83-80) après avoir compté plus de 10 points de retard. Aucune Française n’était sur le parquet du Moda Center.

Nolan Traore in the Hoop Summit vs Team USA:

– 18 PTS

– 2 REB

– 4 AST

– 1 STL

– 8/14 FG (2/4 3PT)

Traore showed major poise & maturity on the court today at just 17, making play after play. Easily the best guard display today. The future is bright for the frenchmen. #NBADraft pic.twitter.com/PXO3Tg9jQg

— mohamed (@mcfxz) April 14, 2024