Nolan Traoré et Melvin Ajinça au Hoop Summit 2024

Nolan Traoré et Melvin Ajinça font partie des 12 joueurs invités pour le Hoop Summit 2024, qui se déroulera le 13 avril prochain à Portland dans l’Oregon.

Après Zacharie Risacher et Marine Dursus en 2023, il y aura encore deux Français pour cet évènement réunissant certains des meilleurs potentiels internationaux. Cette fois, ce seront deux hommes. A savoir le meneur du Pôle France Nolan Traoré, qui réalise une saison sensationnelle au Pôle France, et à l’ailier de Saint-Quentin qui espère marquer des points en vue de la Draft NBA 2024. Ce match sur la côte Ouest des États-Unis devrait cependant lui faire manquer la rencontre contre Le Portel, prévue le même jour.

Si les potentiels français seront observés, tous les yeux seront essentiellement tournés vers Cooper Flagg. Le potentiel n°1 de la Draft NBA 2025 a choisi d’accepter l’offre de bourse universitaire de la part de Duke. En 2022, il avait fait sensation en Andalousie en étant le meilleur joueur – même si local Izan Almansa avait eu le titre de MVP – de la Coupe du monde U17 alors qu’il n’était que U15 !

