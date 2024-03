Nolan Traoré face à Monaco pour lancer sa carrière pro : « C’est extrêmement motivant »

Le Saint-Quentin Basketball reçoit l’AS Monaco ce samedi 30 mars pour la 27e journée de Betclic ELITE. Diminué, le SQBB pourra aligner son nouveau joueur, le jeune meneur Nolan Traoré (17 ans).

Pour la première fois de l’histoire, un pensionnaire du Pôle France a été transféré en pleine saison pour lancer sa carrière professionnelle. Engagé comme remplaçant médical de Tyger Campbell, un autre rookie mais plus expérimenté après un cursus NCAA complet, le petit frère d’Armel Traoré va vivre un baptême de feu face à l’une des toutes meilleures équipes européennes. Julien Mahé revient sur son arrivée :

« Lors de ces interviews d’avant-match, on a souvent discuté du remplacement de Tyger Campbell. Ça a été vraiment une recherche très, très, très, très compliquée. Il y a quelques jours, on s’est dit avec le staff qu’on continuait d’avoir très peu d’ouvertures. C’était des ouvertures sur des joueurs étrangers de championnat très inférieur à la à la Betclic ELITE avec beaucoup d’incertitudes. Et puis les montants financiers, aussi bien en termes de salaire que de buy-out pour sortir ces joueurs, me semblaient complètement faramineux par rapport à leur niveau. Donc on a émis l’idée de proposer à Nolan Traoré de nous rejoindre et donc du coup de sortir du Centre Fédéral. Vraiment, je remercie le Pôle France, en tout premier lieu Lamine Kebe, le coach, mais également les dirigeants du Pôle France pour leur écoute et leur faculté à comprendre notre ambition pour proposer un projet à Nolan en cours de saison. C’est la première fois que ça se fait. »

L’arrivée de Nolan Traoré est une excellente reconnaissance pour Saint-Quentin et Julien Mahé qui ont permis de véritablement lancer les carrières d’Hugo Besson (drafté en 2022) et Melvin Ajinça (attendu à la Draft 2024).

« On est très fiers qu’on ait pu réussir à le faire venir. On est contents aussi qu’il ait été à l’écoute et plutôt motivé à l’idée de nous rejoindre parce que ce n’est pas une situation non plus facile pour lui. Il n’a pas encore 18 ans. Et voilà, quitter ses copains, le championnat qu’il joue en ce moment, le cadre de l’INSEP pour venir comme ça en cours de saison en Pro A, ce n’est quand même pas évident. Je pense que ça nous ressemble. Moi je préfère quand même donner la chance à un jeune joueur plutôt qu’à un joueur plus expérimenté où je n’ai aucune certitude. Je trouve que ça fait partie de notre ADN d’accueillir des jeunes joueurs français qui ont du talent. On l’a déjà fait à plusieurs reprises, ça fait un joueur de plus. La seule chose qui est vraiment évolutive par rapport aux premières fois c’est que c’est en cours de saison donc l’apprentissage va devoir être très accéléré. Il est arrivé jeudi avec le groupe. Il aura eu deux entraînements et il va commencer contre Monaco. C’est un baptême du feu pour le moins particulier mais c’est extrêmement motivant à la fois pour lui et pour nous. »