Nolan Traoré (Saint-Quentin) sorti sur blessure au Portel

Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) n’a pas terminé la rencontre sur le terrain ce samedi 25 janvier lors de la courte victoire de son équipe, Saint-Quentin, au Portel (56-58). Le meneur de jeu a été percuté par Digué Diawara à 3 minutes 45 de la fin de la rencontre. Après avoir regagné le banc, il n’est plus entré en jeu. Une fois le match terminé, il a été aperçu en boitant bas à la sortie de la salle.

Après la rencontre, son coach Julien Mahé était pessimiste à ce sujet, au micro de l’Aisne Nouvelle. « C’est une béquille mais je pense que Nolan… On ne connaît pas le diagnostic aujourd’hui, mais il y a un petit truc quand même. » Ce dimanche matin, les informations qui nous sont parvenues sont plus optimistes même si des examens plus précis vont devoir être réalisés.

Un match compliqué pour Nolan Traoré au Portel

Avant ce choc et sa sortie, Nolan Traoré a été en difficulté face à la défense du Portel, au même titre que les autres meneurs Lucas Boucaud et Enzo Goudou-Sinha. Le prospect NBA termine avec 3 points à 1/7 aux tirs (dont 1/6 à 2-points), 6 passes décisives, 3 balles perdues et 6 fautes provoquées en 21 minutes. « Ils ont été en difficulté tous les trois, (c’est aussi) du aussi à la qualité de la défense du Portel. Ils ont beaucoup trop porté le ballon et ont été maladroits proche du cercle – ils cumulent 2/9 aux tirs près du panier -« , a analysé le coach du SQBB, qui espère vite retrouver son jeune joueur. Fort heureusement, les Picards ne jouent plus la BCL et auront donc une semaine avant leur prochain match, le samedi 1er février à Nancy pour la 18e journée de Betclic ÉLITE.