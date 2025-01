Jerome Robinson donne la victoire à Saint-Quentin chez son voisin portelois

Jerome Robinson (1,93 m, 27 ans) a donné la victoire à Saint-Quentin en inscrivant un panier à 0,2 seconde de la fin lors d’un derby très défensif chez l’ESSM Le Portel (56-58).

😱 | OHHHH JEROME ROBINSON QUI OFFRE LA VICTOIRE À @SQBB_Officiel SUR CE SHOOT ! 🔥⭐ #BetclicElite pic.twitter.com/pmzH3QmJqE — DAZN France (@DAZN_FR) January 25, 2025

Mené 33 à 26 à la pause, le SQBB a pris le dessus dans le troisième quart-temps. C’est Giovan Oniangue (1,98 m, 33 ans), sur deux paniers à 3-points de suite, qui a redonné l’avantage aux Picards après 23 minutes de jeu (35-36). Lancés, ils ont fini ce troisième quart-temps avec un 24 à 10.

🔫 | Back to back threes pour Giovan Oniangue : @SQBB_Officiel repasse devant ! #BetclicElite pic.twitter.com/8iuWOTG8eq — DAZN France (@DAZN_FR) January 25, 2025

Mais si les Stellistes comptaient 7 points de retard (43-50) au lancement du dernier quart-temps, ils ont serré leur défense pour être en mesure de l’emporter au bout du match. Mais c’était qu’avant Jerome Robinson, co-meilleur marqueur de Saint-Quentin (13 points) avec Giovan Oniangue, n’inscrive le dernier panier.

Toujours aussi solide au rebond (45 prises à 33) et plus globalement en défense (33,3% de réussite aux tirs pour l’ESSM), notamment grâce à Dominik Olejniczak (12 points, 12 rebonds et 4 contres pour 25 d’évaluation), Saint-Quentin est allé chercher sa dixième victoire de la saison. De quoi rester bien accrocher à la septième place. En revanche, Le Portel (4 victoires et 13 défaites) reste avant-dernier.