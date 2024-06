Non-drafté, Armel Traoré est repêché par les Lakers avec un two-way contract !

C’est la cerise sur le gâteau. Après le bilan déjà historique des Français à la Draft cette année avec cinq sélectionnés, on pensait la fête terminée. Mais seulement quelques minutes après l’annonce du 58e et dernier choix de la Draft, des informations des insiders américains ont commencé à tomber. Parmi elles, une nous intéresse particulièrement : Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) a signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania. Une belle surprise étant donné que le grand frère de Nolan Traoré n’était projeté dans aucune mock draft. Il avait cependant effectué une dizaine de workouts pendant son passage aux États-Unis, ce qui a finalement payé.

De l’ADA Blois aux Lakers, une transition pas vraiment naturelle

Dans les prochains jours, Traoré va complètement changer d’univers. Il quitte le relativement petit club de l’ADA Blois pour la gigantesque machine médiatique des Lakers. L’annonce de sa signature a d’ailleurs été largement commentée sur les réseaux sociaux par les fans angelinos, intrigués par le Français. Traoré imite ainsi Joël Ayayi, qui avait subi exactement le même sort en 2021. Le two-way contract du Bordelais, aussi non-drafté, n’avait cependant pas été conservé par la franchise californienne après une pré-saison ratée. Son contrat avait été récupéré par un certain Sekou Doumbouya, qui s’était malheureusement blessé et n’avait donc pas non plus convaincu les dirigeants de le garder. Traoré aura à coeur de faire mieux que ses deux compatriotes. Il arrive dans une franchise qui a sélectionné deux rookies avant lui : Dalton Knecht (N°17) et… Bronny James (N°55), le fils de LeBron James. Traoré devrait partager le terrain avec ces derniers lors de la Summer League.

Mais son two-way contract – qui lui réserve une place à cheval entre la G-League et la NBA – est par définition précaire. Comme Ayayi et Doumbouya avant lui, il peut être coupé à tout moment. Acharné de travail, Traoré va vouloir prouver aux Lakers qu’ils ont fait le bon choix. Cela passera par une forte impression en Summer League, au camp d’entraînement puis en G-League. Joueur avec du cœur, avec un gros moteur tout en étant discipliné, Traoré peut apporter sa présence physique et au rebond sur le poste 4. Le genre de profil qui peut plaire aux fans de la franchise, qui veulent des joueurs qui mouillent le maillot. Le champion du monde U20 va cependant devoir travailler sur ses pourcentages à 3-points (26,2% cette saison en Betclic Élite), et aux lancers-francs (64,6%). Mais rien d’insurmontable. Cela prouve aussi que sa marge de progression est grande.