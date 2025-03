Norfolk State de Dramane Camara aussi éliminé : il n’y a plus de Français à la March Madness

Le destin des Français à la March Madness s’arrête dès le premier tour, et n’iront pas aussi loin que Mohamed Diarra et NC State l’année dernière (Final Four). Au lendemain de l’élimination de Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) avec High Point, c’est au tour de Dramane Camara (1,98 m, 21 ans) avec Norfolk State de passer à la trappe. L’université basée en Virginie s’est logiquement inclinée face à une des têtes de série n°1 du tableau, les Florida Gators, champions en 2006 et 2007 avec Joakim Noah. Il n’y a pas eu match entre les deux équipes de la Côte Ouest, puisque le score final est de 95-69. L’écart était déjà de plus de 20 points à la mi-temps. Le prospect Walter Clayton Jr a dominé les débats avec 23 points à 6/11 aux tirs. Les Gators auront fort à faire au prochain tour face aux… double-champions en titre UConn, seulement tête de série n°8 cette année.

Comme pendant la saison avec les Spartans (2,0 points en 8 minutes de moyenne), Dramane Camara n’était pas dans les plans de son coach. Il n’est rentré qu’une petite minute en toute fin de match, lorsque l’écart était déjà définitif. Son parcours tortueux entre le Pôle France, la NBA Africa Academy et la NCAA l’a donc amené vers cette March Madness, où il pourra dire qu’il est entré en jeu. Mais elle s’arrête aussitôt qu’elle a commencé. Il n’y a donc plus de tricolores en lice dans le grand tournoi, même si dans les papiers Sven Djopmo Komguep fait partie de l’université Arizona, mais n’est pas dans le groupe. En revanche, il reste encore 5 français en lice dans le deuxième tournoi NCAA, le NIT : Maxime Raynaud (Stanford), Adama Bal (Santa Clara), Yohan Traoré (SMU), Amaël L’Étang (Dayton) et Kymany Houinsou (Loyola Chicago).