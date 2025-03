Kezza Giffa et Dramane Camara : qui sont les deux Français qui vont participer à la March Madness 2025 ?

La March Madness, le tournoi final national de la NCAA, débute ce mardi 18 mars avec le First Four. C’est l’occasion pour nous de nous intéresser aux deux Français qui participeront à cette édition 2025.

Maxime Raynaud, Adama Bal, Yohan Traoré, Amaël L’Etang, Noah Bolanga et Kymany Houinsou. Leur point commun ? Ils ont tous joué en équipe de France jeunes, évoluent en NCAA et se contenteront du NIT, le deuxième meilleur tournoi national de fin de saison. Celui-ci démarre également ce mardi avec déjà Stanford (Raynaud), Santa (Clara) et St. Bonaventure (Bolanga) sur les parquets.

Kezza Giffa, une fin en apothéose

Les deux Français qui disputent la March Madness n’ont eux pas eu l’honneur des sélections nationales. Fils de Sacha Giffa, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a bourlingué pour suivre la carrière de son père. Moins gaillard que son père, il n’a pas forcément été dans les radars jusqu’à une grosse saison Espoirs avec Levallois en 2020-2021 (17,8 points de moyenne). De quoi lui permettre d’accéder à la NCAA en rejoignant UTEP.

Seulement, avec le programme universitaire d’El Paso, il n’a que très peu joué au point d’aller chercher des responsabilités à l’échelon inférieur, en Junior College (JuCo). A Daytona State, il a tourné à 10,8 points et 3 passes décisives de moyenne et finit dans le deuxième cinq idéal de la Central Conference. De quoi convaincre High Point de le ramener en NCAA.

C’est chez les Panthers qu’il a explosé, signant une énorme saison junior avant de confirmer en senior jusqu’à qualifier son université pour sa première March Madness en remportant le tournoi final de la conférence Big South. Le jeune papa, combo-guard gaucher très rapide au point de provoquer de nombreuses fautes, rêve de réaliser l’upset face à Purdue (#4 de la Midwest Region) ce jeudi 20 mars à 21h40 heure française.

Dramane Camara un parcours déjà très international

Si Kezza Giffa devrait être longtemps sur le parquet de Providence avec High Point, ce sera normalement moins le cas de Dramane Camara. Avec Norfolk State, l’arrière de grande taille a peu joué cette saison (2,1 points et 1,4 rebond en 7 minutes) même s’il est entré en jeu à 34 reprises cette saison. Membre de la génération dorée de Marne-la-Vallée championne de France U15, avec Kymany Houinsou et Daryl Doualla notamment, celui qui est appelé Ladji a ensuite intégré le Pôle France (en 2019-2020) avant de s’expatrier pour rejoindre les rangs de la NBA Africa Academy au Sénégal. Il a d’ailleurs gouté à la BAL avec l’Al Ahly Sporting Club, club vainqueur de la compétition.

Le fils de Mam’s Carter, coach des U15 de Villemomble, cousin de Mohamed Diarra (Limoges), a rejoint l’Université de DePaul en 2023 mais n’est entré que 10 fois durant la saison 2023-2024. De quoi le pousser à partir à Norfolk State (#16 de la West Region), qui fait face à Florida (#1) à partir de ce vendredi 21 mars, à 23h50 heure française.

Parmi les autres programmes, on retrouve également Martin Carrère (2,04 m, 18 ans) du côté de VCU. Mais l’ancien espoir du Limoges CSP est redshirt cette saison. TrashTalk a également noté la présence de l’ancien espoir de Châlons-Reims et Nanterre Sven Djopmo Komguep (1,86 m, 21 ans) parmi l’effectif d’Arizona. Surtout sur place pour les études, le Marnais est entré en jeu cette saison qu’à deux très courtes reprises.