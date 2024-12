Martin Carrère opte pour le statut de redshirt pour cette saison 2024-2025

Arrivé durant l’été 2024 sur le campus de l’université de Virginia Commonwealth (VCU), Martin Carrère (2,04 m, 18 ans) attendra avant de débuter la compétition en NCAA. Il a choisi le statut de redshirt pour sa première saison sur place, une stratégie courante dans le sport universitaire américain. Ce dispositif permet aux étudiants-athlètes de retarder leurs débuts officiels tout en conservant leurs quatre années d’éligibilité. Pendant cette période, Martin Carrère s’entraîne avec l’équipe ne joue pas en match officiel. Le terme « redshirt » vient des maillots rouges portés par les joueurs non actifs lors des matchs.

Le coach Ryan Odom a expliqué cette décision en conférence de presse le 2 décembre dernier : « Cette année lui permet de se concentrer pleinement sur lui-même. » Selon l’entraîneur, l’ailier progresse rapidement depuis son arrivée. « Son corps est déjà en grande forme, » observe son entraîneur. « Il a complètement changé. Cette approche l’aide à rester prêt même s’il n’est pas en saison. »

Some words from @VCU_Hoops coach Ryan Odom at media availability this morning ⚫️🟡🐏🏀📰 @RTDSports – On Wednesday’s opponent, Georgia Southern

– Max Shulga health update

– Martin Carrere redshirt decision

– Dynamic among freshmen, namely Hill-Jennings backcourt duo 👇 pic.twitter.com/PpUT8eFp86 — Zach Joachim (@ZachJoachim) December 2, 2024

Le Landais est l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe. L’ancien Espoir de Limoges mesure l’écart d’expérience avec ses coéquipiers plus âgés. Conscient de cette réalité, il a accepté de prendre le temps de se préparer. L’équipe et lui ont convenu ensemble de le placer en redshirt. Cette transition lui donne l’occasion de se développer physiquement et de s’adapter aux exigences du sport universitaire américain alors que son programme croit en son potentiel.