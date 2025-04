Noua et Rousselle passent proche d’un exploit contre le FC Barcelone

Grenade n’est pas passé loin de la grosse performance du week-end en Liga Endesa face au FC Barcelone, qui s’en est finalement sorti en Andalousie (86-93).

Noua et Rousselle trop seuls pour Grenade

Le 17e et avant-dernier du championnat recevait le futur adversaire de l’AS Monaco en playoffs d’EuroLeague, dans un match tellement déséquilibré sur le papier. Le Barça a eu l’avantage du début à la fin avec un écart qui est monté à 16 points dans le dernier quart-temps. Au final, malgré tous leurs efforts, les avant-derniers du championnat n’ont pas su s’offrir une fin de match serrée en étant trop loin pour tenter de recoller dans le money-time. Chez les Catalans, ce sont Kevin Punter (21 points) et Jabari Parker (18 points) qui se sont illustrés à la marque tandis que Tomas Satoransky a su impliquer ses coéquipiers avec ses 7 passes décisives, meilleur total de la rencontre.

Pourtant, les deux Français du Coviran Granada, Jonathan Rousselle et Amine Noua, ont permis à leur public d’espérer en restant à une distance acceptable des Barcelonais pendant un long moment. D’abord, l’ancien ailier de l’ASVEL a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points à 8/13 aux tir. Il est aussi le meilleur rebondeur de la rencontre avec ses 8 prises, avec également 2 contres pour aucun ballon perdu et ses 0 pertes de balles qui illustrent la propreté de la performance. Quant au Nordiste, il a inscrit 16 points (5/11), 3 rebonds et 3 passes décisives.

Au classement, Grenade se rapproche un peu plus de la relégation en étant maintenant relégué à 4 victoires du maintien, avec 7 journées de championnat restantes.