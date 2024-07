« Nous ne serions pas plus rassurés avec une victoire » – Vincent Collet après la défaite contre l’Australie

Le CO’Met d’Orléans a bien cru voir partir les Bleus vers Villeneuve d’Ascq avec un brin de confiance supplémentaire. Mais malgré le support de l’enceinte orléanaise, qui a su galvaniser ses protégés dans les derniers instants, l’équipe de France masculine s’est inclinée pour son dernier match de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Encore devants à deux secondes de la fin de la partie, les Tricolores ont finalement dû se résoudre à s’incliner contre l’Australie (82-83) après une dernière bévue défensive.

« On est forcément déçu, témoignait Vincent Collet en conférence de presse. On est bien conscient qu’on vient de perdre 4 fois consécutivement, même si c’est contre des équipes très fortes, candidates au podium. On aurait aimé prendre ce dernier match pour prendre un bol d’oxygène au niveau de la confiance. »