L’Élan Béarnais, à une victoire du top 6 mais également à un succès de sortir du top 10, entame comme beaucoup d’équipes un dernier sprint final pour les playoffs. Mais en cette fin de mois de mars et début de mois d’avril, le club palois a potentiellement un joli virage à négocier en vue des phases finales de Pro B. Sur les prochaines journées, Bastien Pinault et ses partenaires vont jouer deux fois à domicile (Champagne Basket et Alliance Sport Alsace).

« Quand on montre des choses intéressantes, le public suit »

Dans cette perspective, l’entraîneur de l’Élan Béarnais, Mickaël Hay, a fait part à Sud-Ouest de son désir de tirer plus d’avantages des rencontres au palais des sports de Pau. La formation paloise compte deux victoires de plus à l’extérieur qu’à domicile dans leur bilan de 16 victoires pour 13 défaites, ce qui les place au 8e rang du championnat. Ces deux victoires de différence séparent les Palois du top 4, et les neuf dernières journées peuvent être déterminantes avec une majorité de rencontres dans leur antre.

« L’ambiance générale est molle », décrypte le technicien. « Nous sommes mous, le public aussi », reconnaît-il cependant. « On est une des salles où l’ambiance est la plus neutre. On est responsables, attention, parce qu’à chaque fois que l’on a montré des choses intéressantes, le public a suivi. […] Le Palais des sports est magnifique, ce n’est pas un inconvénient et ce public peut nous accompagner plus loin. Nous devons tous faire des efforts dans ce sens-là. »

Malgré la 4e affluence de Pro B (3 485 spectateurs en moyenne sur la phase aller, 48% de taux de remplissage), le palais des sports de Pau sonne donc creux pour son entraîneur, habitué pendant de nombreuses années à l’ambiance de l’ADA Blois et son Jeu de Paume quasiment toujours complet.

Les supporters palois ont l’occasion de lui donner tort dès ce vendredi 28 mars contre Champagne Basket, puis la semaine prochaine contre l’Alliance Sport Alsace. Ces deux prochains matchs sont déterminants pour l’Élan Béarnais qui vient de retrouver la victoire à Évreux grâce notamment à un nouveau numéro de Bastien Pinault.