[Vidéo] Le buzzer miraculeux de Bastien Pinault pour arracher la prolongation victorieuse de Pau

Dans une vidéo postée sur la chaîne Youtube de l’Élan Béarnais cette semaine, Bastien Pinault (1,95 m, 31 ans) donnait son Top 5 des plus beaux paniers à 3-points de sa carrière… Coïncidence amusante, le vainqueur du concours de 3-points du All-Star Game 2018 va avoir un nouveau panier fou à ajouter à cette liste. Pau-Lacq-Orthez est allé chercher ce vendredi 21 mars sa première victoire après deux revers consécutifs. Ce succès sur le parquet d’Évreux (82-95) s’est décidé en prolongations, même si le score ne le laisse pas penser. Et Pinault a été le véritable homme du match face à son ancienne équipe, autant par sa performance individuelle (27 points et 6 passes décisives pour 32 d’évaluation) – même si Christopher Ledlum aurait pu rivaliser avec ses 24 points et 18 rebonds – que par un shoot miraculeux pour arracher cette prolongation au buzzer.

Mené de 3 points à 1.2 seconde du terme, le coach Mickaël Hay a eu besoin de deux temps-morts pour mettre en place un système “Avé Maria”. Et le miracle est arrivé. Après une feinte d’écran pour tromper son défenseur, Pinault a couru se positionner de justesse derrière l’arc dans le corner pour tenter un shoot en tombant… Bingo ! De quoi survolter les commentateurs et ses coéquipiers, mais sûrement pas la salle Jean Fourré, qui s’attendait à une victoire de ses joueurs. Après ce coup de massue, ces derniers se sont effondrés dans la prolongation, perdue 4-17. La fin parfaite pour Bastien Pinault et son équipe d’une soirée qui aurait bien pu tourner à une nouvelle désillusion. Une victoire bienvenue dans la course aux playoffs.

Un panier qui n’est pas sans rappeler un buzzer-beater encore plus miraculeux de sa part, en 2016 lors des playoffs d’accession de Pro B, justement sur le parquet d’Évreux, où il a joué de 2015 à 2017.