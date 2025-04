Nouveaux renvois surprise en NBA : Denver vire son entraîneur… et son manager général !

Les Denver Nuggets font table rase à la surprise générale : Mike Malone, son entraîneur, ainsi que son manager général, Calvin Booth, ont été virés par la franchise du Colorado. Cette nouvelle, plus que surprenante à une semaine du début des playoffs, a été révélé par l’insider d’ESPN, Shams Charania.

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025