Tuomas Iisalo, néo-coach principal en NBA : « Je ne l’avais pas du tout vu venir »

C’était annoncé depuis deux jours, et c’est devenu concret cette nuit : Tuomas Iisalo est désormais un des 30 coachs principaux en NBA. L’ancienne tête pensante du Paris Basketball n’aura eu besoin que de six mois d’assistant coach pour accéder au poste suprême. Le licenciement surprise de Tyler Jenkins lui a profité, puisqu’il a été nommé coach par intérim des Memphis Grizzlies jusqu’à la fin de saison. Le Finlandais avait déjà dirigé l’équipe le temps d’un match lorsque Jenkins avait dû s’absenter en novembre. Cette fois, il a toute une fin de saison, certes courte, pour s’illustrer.

Et son expérience a malheureusement débuté cette nuit du 29 au 30 mars par une défaite des Grizzlies à domicile face aux Lakers (127-134). Si le score final montre bien que l’identité rapide et offensive prônée par Iisalo a pris racine, son équipe doit encore faire des progrès défensivement. Peu mis en difficulté, les Lakers ont tiré avec des pourcentages à 50/40/90, avec notamment 85 points cumulés du trio LeBron James / Luka Doncic / Austin Reaves.

Malgré tout, Iisalo a décrit cette défaite comme « encourageante » pour ces Grizzlies qui figurent en 5e position de l’Ouest. C’est avant cette rencontre, en conférence de presse, que l’ex-parisien a raconté ce jour spécial pour lui :

Quant à l’annonce de sa promotion, il a avoué en être le premier surpris :

Memphis a encore huit matchs de saison régulière sous la houlette d’Iisalo, avant d’attaquer les playoffs tant attendus pour cette franchise qui ne les a pas connus l’année dernière. « Nous avons hâte de voir ce qu’il est capable de faire avec ce groupe. Mais nous avons des attentes réalistes, il n’y a pas le temps d’installer des choses à ce moment de la saison » a expliqué le GM Zach Kleiman, qui a pris ces décisions. Quant à une éventuelle prolongation après la saison, Iisalo a déclaré qu’il ne s’en préoccupait pas, et préférait réfléchir « un jour après l’autre. »

Interim Grizzlies head coach Tuomas Iisalo says

"It was a huge surprise, obviously, hearing yesterday. First came the news about Coach Jenkins and then later on, I was asked to take on the interim position and I accepted" pic.twitter.com/KNxO8ZupyR

— Colin Cody (@ColinzCody) March 29, 2025