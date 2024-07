Officiel : Saint-Quentin au complet avec Jerome Robinson

L’intérêt de Saint-Quentin pour Jerome Robinson (1,96 m, 27 ans) s’est concrétisé. L’ailier américain a dit oui au projet proposé par le SQBB, venant ainsi clôturer le recrutement axonais.

𝗝𝗘𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗥𝗢𝗕𝗜𝗡𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 ! 💙🇺🇸 Un nouvel Américain débarque à Saint-Quentin avec cet ailier de 27 ans au CV bien rempli. Jerome Robinson vivra sa première expérience à l’étranger après plusieurs challenges en NBA et G-League !#BienvenueJerome pic.twitter.com/twKeohBGzb — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) July 3, 2024

Inconnu en Europe

Malgré son CV bien rempli, notamment un statut de lottery pick en 2018 (13e choix de la Draft), cette signature ressemble à un pari pour Saint-Quentin. Déjà parce que le natif de Raleigh n’a jamais réellement brillé en NBA (4 points en 140 rencontres), à part un court intermède de 23 matchs aux Washington Wizards en 2019/20 (9,4 points à 40%, 3,3 rebonds et 2 passes décisives), ne venant jamais justifier le fait d’avoir été choisi au premier tour. Sa dernière saison, aux Golden State Warriors, a même été extrêmement faible (1,4 point à 33% en 4 minutes de moyenne). Souvent envoyé en G-League, il y a aussi vu sa production baisser au fur et à mesure des saisons (de 20,1 à 14,1 points entre 2021/22 et 2023/24 avec Santa Cruz). D’autre part, parce qu’il n’a jamais connu le jeu européen, largement différent du basket américain.

Reste que Jerome Robinson est un joueur talentueux, puisqu’on ne devient pas premier tour de Draft sans qualités. Il vient boucler un recrutement ambitieux pour Saint-Quentin, où l’on sent que le SQBB a pris une autre dimension avec l’impact de la Basketball Champions League, tant dans le standing des étrangers recrutés que par le tour de force d’avoir réussi à conserver Nolan Traoré. Certainement de quoi combler Julien Mahé, qui se disait « satisfait » des signatures enregistrées la semaine dernière.

L’effectif 2024/25 de Saint-Quentin :