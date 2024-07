Officiel : Samuel Eyango-Dingo (re)monte d’un cran à Champagne Basket

Parfois, il vaut mieux descendre d’un échelon pour mieux remonter… Samuel Eyango-Dingo (2,06 m, 23 ans) l’a encore prouvé. L’an dernier, au terme de sa première saison professionnelle (2,9 points à 39% en 8 minutes de moyenne avec Aix-Maurienne), l’intérieur vice-champion du monde U17 n’aurait jamais pu prétendre trouver une grosse écurie.

De fait, il est descendu à Mulhouse et s’est affirmé, chez l’un des gros bras de NM1 (10,4 points à 53%,5,3 rebonds et 1 contre). Sa dernière performance en demi-finale, à Caen, a prouvé sa nouvelle dimension (24 points à 7/12, 10 rebonds et 2 interceptions). Par conséquent, celui qui était associé à Victor Wembanyama en finale du championnat de France cadets 2019 (défaite de Nanterre à Bourg-en-Bresse) a séduit Champagne Basket. L’ambitieuse entité marnaise l’a embauché pour les deux prochaines années.

« Samuel est un poste 5 de grande taille avec une qualité athlétique et une mobilité importante », souligne son futur coach, Vincent Dumestre. « Il a eu une première expérience en Pro B à Aix à sa sortie du centre de formation de Nanterre, dans un rôle mineur. Il a véritablement lancé sa carrière pro cette année avec Mulhouse en NM1 où il a fait preuve d’une montée en puissance tout au long de la saison. Samuel m’a paru déterminé dans le fait de progresser et d’aider l’équipe. Nous sommes heureux de l’accueillir dans le projet champenois. »