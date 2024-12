La JL Bourg officialise Thad McFadden… mais surveille son genou

Ça y est, Thad McFadden est un joueur de la JL Bourg ! Sa signature actée depuis la mi-novembre, le club burgien a cependant attendu que le joueur termine sa saison au Mexique pour officialiser son engagement avec la Jeu. Joueur dans des championnats de seconde zone en début de carrière (trois saisons en République tchèque, un crochet par la Macédoine, star à Chypre), il a ensuite connu la réussite en Espagne, à Tenerife, Badalone et surtout Burgos, grâce à deux sacres consécutifs en Champions League.

Une blessure lors du dernier match des finales au Mexique

Après s’être séparé de Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) début novembre, Bourg-en-Bresse fait donc l’acquisition d’un shooteur expérimenté en la personne de Thaddus McFadden (1,88 m, 37 ans).

Seul hic au tableau : le joueur de 37 ans est sorti blessé au genou des finales des playoffs du championnat mexicain, perdus 4 matchs à 1 avec Halcones de Xalapa. Lors de cette série finale, l’ancien Nancéien (coéquipier d’un autre ex du SLUC au Mexique, Clevin Hannah) n’a pas grand chose à se reprocher avec 16 points de moyenne, dont une pointe à 32 unités lors de la seule victoire de son club durant le match 3.

En tout cas, la blessure du natif du Michigan est en « cours d’évaluation en coopération entre le staff médical de la JL et celui au Mexique, et en lien avec les représentants du joueur », indique la JL Bourg dans son communiqué d’annonce. Ainsi, après des examens qui doivent être passés ce dimanche 8 décembre, l’on devrait connaître la durée d’indisponibilité de Thad McFadden. Après avoir patienté déjà plusieurs semaines, la Jeu doit espérer que celle-ci soit la plus courte possible…