Thad McFadden serait la recrue mystère de la JL Bourg

Le secret (le moins bien gardé ?) du championnat aura donc tenu six jours. Jeudi dernier, la JL Bourg annonçait la signature d’un nouveau joueur, sans dévoiler son identité. Ce mercredi matin, le journaliste du Populaire du Centre, Matthieu Marot, s’est chargé de la révéler : Thaddus McFadden (1,88 m, 37 ans) est attendu dans l’Ain aux alentours du 10 décembre.

🏀 La JL Bourg-en-Bresse aime décidément les meneurs de jeu d'expérience. Après Earl Rowland, 41 ans, c'est Thaddus McFadden, 37 ans, notamment passé par Nancy, qui est attendu à Ekinox à l'issue de la finale du championnat mexicain. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) November 27, 2024

Vainqueur de la BCL avec Maksim Salash

Si Thad McFadden ne débarquera pas à Bourg-en-Bresse avant une quinzaine de jours, c’est parce qu’il a une très bonne raison. Le vétéran américain tente d’enrichir son palmarès d’un nouveau titre, celui de champion du Mexique. Arrière des Halcones de Xalapa depuis cet été (14,5 points à 43%, 1,9 rebond et 1,8 passe décisive en 40 rencontres), il a largement contribué le 17 novembre à la qualification de son club pour la finale de LNBP en scorant 22 points lors du Match 7 contre Monterrey. En quatre manches gagnantes, l’ultime série contre les Diablos Rojos del Mexico doit démarrer ce jeudi.

Désireuse de rééquilibrer sa ligne arrière depuis le départ de Mehdy Ngouama, la JL Bourg recherchait de l’expérience et du shoot. McFadden remplit aisément les deux critères : il est engagé dans sa 16e saison professionnelle et très orienté vers le tir longue distance. Au Mexique, 72% de ses tentatives sont prises derrière la ligne des 6,75 mètres, pour une efficacité honorable : 2,8 sur 7,7 par rencontre, soit 37% de réussite. Il devrait occuper le poste 2 avec Joël Ayayi, tandis que Xavier Castaneda et Hugo Benitez resteront chargés de la mène.

Coupé par le SLUC Nancy en 2016/17

Encore très performant en Liga Endesa en 2022/23 (13,2 points à 39%, 1,6 rebond et 2,1 passes décisives avec Murcie), Thad McFadden a connu une carrière en deux temps. D’abord dans l’anonymat de championnats de seconde zone : trois saisons en République tchèque, un crochet par la Macédoine, star à Chypre (triple champion et cinq idéal). Puis la réussite : définitivement lancé par une saison 2018/19 aboutie entre Tenerife et Badalone, l’international… géorgien connaitra son heure de gloire à Burgos grâce à deux sacres consécutifs en Champions League, dont le premier, en 2020, où il fut le héros, élu MVP du FInal Eight grâce à une finale 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives face à l’AEK Athènes). En 2021, sa seconde BCL fut glanée aux côtés de Maksim Salash, intérieur burgien depuis un an et demi.

Le paradoxe est que le natif du Michigan a réussi pratiquement partout, sauf en… France. Recruté par le SLUC Nancy lors de l’été 2016, après avoir régné sur le championnat chypriote, le futur bressan n’a jamais séduit en Lorraine (11,9 points à 37%, 2,1 rebonds et 1,9 passe décisive pour 7,9 d’évaluation), menacé d’un départ dès le début du mois de novembre par son entraîneur Alain Weisz. Celui-ci avait fini par devenir réalité lors de la trêve de Noël, après 15 matchs de Pro A. C’est à Nancy que McFadden présente ses plus mauvais pourcentages à 3-points en carrière (27,8%). Huit ans après, voici venu l’heure de la seconde chance !