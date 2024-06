Officiel : Vincent Poirier s’engage avec l’Anadolu Efes pour trois saisons !

Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) est officiellement un nouveau joueur de l’Anadolu Efes. Alors que l’information avait été révélée depuis plusieurs semaines mais que l’intérieur et le Real Madrid étaient toujours engagés en EuroLeague et en playoffs de Liga Endesa, le club turc a enfin pu annoncer la nouvelle. L’international français a ainsi signé un contrat de trois saisons avec le récent finaliste du championnat turc.

Une belle armoire à trophée au Real Madrid

Le basket français perd un nouveau membre au sein de la Maison Blanche, où Guershon Yabusele et Fabien Causeur font désormais office de rescapés. Après le départ de Petr Cornelie l’été dernier pour Monaco, Vincent Poirier fait également ses valises de l’institution merengue. L’ancien joueur de Paris-Levallois et de Hyères-Toulon est arrivé en avril 2021 au Real Madrid, au sortir de deux saisons infructueuses en NBA, aux Boston Celtics et aux Philadelphia Sixers. Mais au sein du meilleur club d’Europe, il a tout gagné ou presque, en ayant un vrai rôle avec son profil d’intérieur mobile et athlétique. Au total, son expérience madrilène lui a permis de remporter une EuroLeague (2023), deux titres de champion d’Espagne (2022 et 2024), une Coupe du Roi (2024 et trois Super Coupe d’Espagne (2021, 2022 et 2023). Seul frustration peut-être : ne pas avoir participer sur le terrain au seul titre européen de son aventure espagnole. Blessé en 2023, le pivot a perdu les finales en 2022 contre… l’Anadolu Efes et en 2024 face au Panathinaïkos Athènes.

Un nouveau statut à l’Anadolu Efes

A 30 ans, Vincent Poirier va désormais connaître un autre contexte à l’Anadolu Efes. Après la saison la plus productive de sa carrière en EuroLeague (9 points à 66,8% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,5 contre), le Français est attendu comme l’un des leaders de la formation stambouliote, aux côtés du tricolore Rodrigue Beaubois et de Shane Larkin. Très majoritairement utilisé en sortie de banc au relais de Walter Tavares au Real Madrid, Vincent Poirier devrait désormais être titulaire et jouer beaucoup plus que ses 18 minutes de moyenne cette saison. Il devra permettre à l’Anadolu Efes de retrouver son standing de 2022, après deux échecs à se hisser en playoffs d’EuroLeague lors des derniers exercices. Mais avant de tenter de prouver encore davantage sa valeur sur la scène européenne, Vincent Poirier sera certainement sur le pont cet été pour aider l’équipe de France dans sa quête de titre olympique.