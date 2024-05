Vincent Poirier passerait du Real Madrid à l’Anadolu Efes

Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) et l’Anadolu Efes, ça serait fait ! En effet, selon le média serbe Telesport, l’intérieur français rejoindrait le club turc à partir de la saison 2024-25.

🚨DONE DEAL: Vincent Poirier will be the new player for Anadolu Efes, it has been confirmed to us. 🙌🔥

In the final hours, both sides reached a final agreement, and the Frenchman will join the Turkish team this summer. 🔵@AnadoluEfesSK 👀 https://t.co/1HjrReUUe4 pic.twitter.com/y45bCsOfdT

— TeleSport.rs (@TelesportRS) May 22, 2024