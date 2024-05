L’Anadolu Efes Istanbul intéressé par Vincent Poirier

Vincent Poirier, sollicité par l’Anadolu Efes Istanbul, va-t-il quitter le Real Madrid ? Joueur référencé en EuroLeague, l’international français est en tout cas très démarché. Cherchant à se renforcer, le club stambouliote serait en pourparlers avec le Francilien selon le média espagnol Encestando.

Depuis son arrivé au Real Madrid, en 2021, Vincent Poirier est une doublure de luxe pour Walter Tavares. Le Capverdien est un des meilleurs pivots d’EuroLeague, si ce n’est le meilleur. Malgré un temps de jeu limité (18 minutes), Vincent Poirier a été performant cette saison. Il a comptabilisé 8,9 points à 67,7% de réussite à 2-points, 5,4 rebonds et 1,5 contre pour 13,5 d’évaluation.

Après avoir convaincu Roland Smits de signer, l’Anadolu Efes Istanbul cherche à construire une raquette de très haut-niveau.Il est orphelin de Bryant Dunston et Chris Singleton. De plus, Tibor Pleiss (34 ans) commence à vieillir. Enfin, les recrues Tyrique Jones et Dan Oturu ne sont pas parvenues à s’imposer.