Olivier Lafargue prolonge à Bourges jusqu’en 2027

Selon les informations du Berry Républicain, Olivier Lafargue, actuel entraîneur du Tango Bourges Basket, a prolongé son contrat avec le club jusqu’en juin 2027. Initialement engagé jusqu’à 2025, le technicien landais voit ainsi son aventure s’étendre pour deux années supplémentaires, témoignant de la stabilité et de la confiance mutuelle entre les deux parties.

Arrivé à Bourges en 2017 pour succéder à Valérie Garnier, Lafargue a consolidé la réputation du club comme l’une des places fortes du basket féminin européen. Sous sa direction, les Tangos ont remporté plusieurs trophées majeurs, dont des titres de championnes de France et une EuroCup, perpétuant l’excellence historique de Bourges.

Natif d’Aire-sur-Adour dans les Landes, Olivier Lafargue a su imposer son style de jeu alliant rigueur défensive et intelligence collective, des principes qui ont fait du Tango Bourges Basket une équipe redoutée sur la scène nationale et continentale.

Le club, contacté par Le Berry Républicain, n’a pas encore commenté officiellement cette prolongation, mais cette annonce s’inscrit dans une stratégie de continuité, alors que Bourges ambitionne de rester au sommet et de rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Cette prolongation témoigne d’une collaboration fructueuse et durable entre Olivier Lafargue et le Tango Bourges Basket. À 48 ans, le coach landais reste une pièce maîtresse du projet berruyer et un garant de la pérennité sportive du club jusqu’en 2027.