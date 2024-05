« Une saison horrible » et des départs marquants à La Roche Vendée

Battue mardi par Landerneau (54-61), La Roche Vendée ne s’est pas formalisée de cette nouvelle défaite. Depuis quelques jours, le RVBC avait assuré son maintien en LFB, laissant le triste sort de la relégation à Saint-Amand. Après le match, le coach Emmanuel Body est revenu sur le parcours mouvementé de son équipe au micro de Ouest France :

« On a vécu une saison horrible. La plus dure pour moi, car on n’a pas été gâté de A à Z« , expliquait l’entraîneur. « Il y a eu les problèmes financiers, (Shaqwedia) Wallace qui n’est pas en grande forme et qu’on est obligé de couper, l’interdiction de recrutement alors qu’Hampton est là, la blessure de Louise (Preneau). On s’est dit qu’on n’allait pas s’en sortir… On savait que l’on devait mettre une équipe derrière pour sauver notre saison. On est super content du maintien. Je suis fier du groupe car il n’a rien lâché.«