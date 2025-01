On n’arrête plus le Pôle France, tombeur de Tours !

Une semaine après sa victoire à Poissy, le Pôle France a enchaîné mais face à un poids lourd de la Nationale 1 masculine (NM1) cette fois, le Tours Métropole Basket. Les joueurs de François Peronnet se sont imposés 88 à 81, après prolongation.

Si Théo Léon a égalisé à 16 secondes de la fin du dernier quart-temps (75 partout), les U18 ont refait l’écart lors des 5 minutes supplémentaires. Encore complet (13 points à 5/14 aux tirs, 8 rebonds, 5 passes décisives, 4 balles perdues, 2 contres et 3 fautes provoquées pour 15 d’évaluation en 37 minutes), Nathan Soliman (2,01 m, 15 ans) a donné deux possessions d’avance (84-79) sur un jump shot à l’entame de la dernière minute. A 33 secondes de la fin, il a réussi deux lancers francs pour assurer la victoire (86-79). Autrement, son aîné Noa Kouakou-Heugue (2,04 m, 17 ans) a réalisé un chantier à l’intérieur : 24 points à 10/13 aux tirs (dont 1/1 à 3-points), 4 rebonds, 5 fautes provoquées, 5 fautes et 4 balles perdues pour 20 d’évaluation en 24 minutes). A l’arrière, Yaël Masdieu-Reynaert (1,86 m, 16 ans) n’a pas été en reste (13 points à 6/12, 5 rebonds et 11 passes décisives en 32 minutes).

Avec ce quatrième succès de la saison, le Pôle France passe Poissy à la dernière place de la poule A de NM1. Tout en haut, Quimper (18 victoires et 2 défaites) continue de creuser l’écart en tête puisque son dauphin, Challans (13 victoires et 7 défaites), a perdu sur le parquet de Tarbes-Lourdes. Tarbes-Lourdes et Levallois reviennent à hauteur de Tours (12 victoires et 8 défaites) à la troisième place.

Dans la poule B, Le Havre prend aussi encore un peu plus le large à la première place. Le STB (17 victoires et 3 défaites) a explosé Avignon Le Pontet (114-75) quand le deuxième, le SCABB II (14-6), tombait à Metz, et que le troisième, Orchies (13-7), chutait à Saint-Vallier (11-9, 6e).

Les résultats de la 20e journée de Nationale 1 masculine (NM1) :

Poule A

Les Sables Vendée vs Poissy : 91 – 74

Pôle France vs Tours : 88 – 81

Rennes vs Toulouse 69 – 72

Quimper vs Fougères : 75 – 65

Vitré vs Angers : 74 – 61

Tarbes-Lourdes vs Challans : 79 – 73

Levallois vs Lorient : 79 – 64

Poule B

Metz vs SCABB 2 : 2 76 – 66

Mulhouse vs Loon-Plage : 1 98 – 79

Besançon vs Berck : 75 – 69

Charleville-Mézières vs LyonSO : 68 – 93

Le Havre vs Avignon Le Pontet : 114 – 75

Boulogne-sur-Mer vs Feurs : 78 – 74

Saint-Vallier vs Orchies : 89 – 82