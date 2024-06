Orchies s’offre Igor Mintogo, champion de France NM1

Après avoir officialisé le retour de Joe Burton et promu le jeune Yanis Mbuy dans son effectif professionnel, Orchies a annoncé sa deuxième recrue en la personne d’Igor Mintogo (1,93 m, 24 ans), un arrière belge au statut de Joueur Formé Localement.

Pour cause, le Brainois a passé cinq années en couveuse à Lille, des U18 à la Nationale 2, entre 2016 et 2020. Parti ensuite se lancer à Mons-Hainaut, il avait découvert la Coupe d’Europe (12 matchs de FIBA Europe Cup et de tour préliminaire de BCL) et s’était révélé l’an dernier en BNXT League (7,6 points et 3,6 rebonds). De quoi susciter l’intérêt de quelques formations de Pro B : Denain, Évreux ou… Lille entre autres.

Mais ses essais sur le sol français avaient mal tourné l’été dernier. Igor Mintogo s’est rompu le tendon d’Achille et a dû se résoudre à plusieurs mois d’indisponibilité. Revenu à la compétition en mars en tant que pigiste médical de Junior Ouattara à Hyères-Toulon, il a contribué au sacre du HTV en participant à toute la seconde phase de Nationale 1 (5,4 points à 46% et 2,2 rebonds). Remis en jambe sur les bords de la Méditerranée, avec un trophée au bout, le Belge tentera désormais de retrouver son meilleur niveau avec le BCO.