Orléans écrase Caen avec 5 joueurs à 10 points ou plus

Orléans Loiret Basket n’a pas fait de détails face au Caen Basket Calvados pour son 3e match de préparation. La formation de Lamine Kébé s’est largement imposée (57-88) à Neuvy-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire.

La prestation orléanaise a été complète avec cinq joueurs à 10 points ou plus sur cette rencontre face à une autre formation de Pro B. Ainsi, Lee Moore (1,93 m, 29 ans) et Tomislav Gabric (2,04 m, 29 ans) culminent à 14 points, suivis derrière par Ludovic Negrobar (11 points), Nicolas Pavrette et Nathan Kuta (10 points). Il s’agit de la 2e victoire d’Orléans en trois matchs de préparation, après une victoire contre le Levallois Sporting Club (73-63) et une défaite contre Nanterre (91-90).

Pour Caen, qui disputait aussi son 3e match de préparation, il s’agit de la première défaite après des victoires contre des équipes de NM1, Vitré et Angers. Face à l’OLB, Radshad Davis (1,91 m, 27 ans) a terminé meilleur marqueur avec 13 points à 6/11 de réussite aux tirs en 23 minutes de jeu.