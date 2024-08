En plus de l’ASVEL, Nancy et Saint-Quentin, Nanterre, Hyères-Toulon, Vichy et Aix-Maurienne l’ont emporté en match de préparation ce samedi 24 août.

Nanterre a battu Orléans d’un petit point (91-90) malgré l’absence de Benjamin Sène. En l’absence d’un autre poste 5, le jeune Croate Roko Prkacin a joué 37 minutes. De quoi cumuler 21 points à 9/14 aux tirs, 11 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 5 fautes provoquées pour 30 d’évaluation en 37 minutes. Lucas Dussoulier a également brillé (15 points à 5/6, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 25 minutes) ainsi que Paul Lacombe (20 points à 7/10, 4 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et 5 balles perdues pour 25 d’évaluation en 23 minutes).

A Auch, Hyères-Toulon a largement dominé l’Élan béarnais (95-70). Mis à l’essai puis conservé, Matéo Bordes s’est illustré face à son ancien club (16 points à 5/9 et 3 rebonds en 19 minutes). Autre club pensionnaire de Pro B, Vichy a dominé Roanne (91-70) avec une grosse entame de match (33-17), confirmée en fin de rencontre (24-11 dans le dernier quart-temps). Assemian Moulare s’est régalé (17 points à 6/13, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 20 d’évaluation en 28 minutes).

Enfin, Aix-Maurienne a battu Fos Provence 100 à 92 après prolongation pour son tournoi annuel de présaison, le tournoi Riviera des Alpes. Le duo Christopher Dauby (23 points à 8/12 et 5 rebonds) – Carlos Pepin (22 points à 8/8, 4 rebonds, 3 passes décisives et 8 fautes provoquées, mais 6/13 aux lancers francs) s’est mis en évidence.