Où regarder gratuitement Le Portel – ASVEL ce dimanche 13 avril ?

Comme la semaine précédente face à Saint-Quentin, l’ASVEL va conclure la 25e journée de Betclic ELITE ce dimanche 13 avril à 19h, cette fois contre l’ESSM Le Portel Une rencontre à suivre en direct gratuitement sur DAZN.

Assuré de sa qualification pour les playoffs, Villeurbanne aura pour objectif de reprendre sa première place de Betclic ELITE, après les victoires la veille de Paris et Monaco. Pour le club stelliste, c’est la quête du maintien qui l’importe. Un exploit face à la formation rhodanienne pourrait lui permettre d’entrevoir autre chose que les barrages en fin d’exercice.

Au match aller de Betclic ELITE entre les deux équipes, l’ASVEL avait facilement pris la mesure du Portel, l’emportant 88 à 67 à l’Astroballe.

Course au maintien vs course à la première place 🍿

📺 RDV à 19h en clair sur @DAZN_FR pour @ESSMbasket vs @LDLCASVEL dans un Chaudron qui s'annonce bouillant !

