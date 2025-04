Paris, Monaco, Cholet, ASVEL : un quatuor déjà qualifié pour les playoffs de Betclic ELITE

Alors que la 25e journée de Betclic ELITE n’a pas encore pleinement rendu son verdict, quatre équipes ont déjà leur place pour les playoffs 2025 confirmés. Ainsi, Paris, Monaco, Cholet et l’ASVEL, le quatuor de tête pendant une grosse majorité de la saison sera logiquement au rendez-vous des phases finales au mois de mai.

Après leur qualification respective en playoffs et play-in d’EuroLeague, l’AS Monaco et le Paris Basketball s’assurent également leur présence pour la post-season du championnat de France. Samedi 12 avril, les deux clubs y sont parvenus en l’emportant contre Saint-Quentin et la JL Bourg, non sans devoir s’employer.

Un peu plus tard dans la soirée, ils ont été rejoints par Cholet Basket, vainqueur de Nanterre, après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Ainsi, cette qualification en playoffs à cinq journées de la fin de la saison régulière vient confirmer l’excellente saison réalisé par CB, malgré la mauvaise passe rencontrée par Fabrice Lefrançois et ses joueurs début avril. Enfin, sans jouer (ce dimanche 13 avril chez Le Portel), l’ASVEL s’est elle aussi vu valider son ticket pour les playoffs 2025 de Betclic ELITE.

Qui pour la première place ?

Désormais, ces équipes vont s’atteler à obtenir la première place à l’issue de la saison régulière. À cinq journées de la fin, la course est très serrée, avec Monaco et Paris à égalité de bilan, et derrière à une victoire de retard l’ASVEL (en attendant son match de la 25e journée) et Cholet.

Pour rappel, les playoffs 2025 de Betclic ELITE débuteront à partir du 26 mai, avant juste avant les matchs du play-in (les 20 et 23 mai). Les finales LNB sont programmés du 15 au 24 juin.