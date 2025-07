En match de classement, l’équipe de France U19 retrouve la victoire

Non, après l’élimination humiliante en huitièmes de finale de la Coupe du monde U19 masculine, l’équipe de France n’a pas terminé sa compétition. Deux jours plus tard, la sélection de Ruddy Nelhomme a joué un premier match de classement, face à la Chine. Et si les Bleuets ont mal débuté (0-7 au bout de 2 minutes ; -10 après 5 minutes de jeu), ils ont ensuite repris le dessus pour s’imposer 85 à 76.

Encore une adresse famélique à 3-points : 5/28…

Avec les forces et faiblesses du basket français, ils ont dominé la Chine qui n’arrive toujours pas à passer un cap sur le niveau international masculin. Les Français ont ainsi marqué 18 points sur deuxièmes chances, après leurs 26 rebonds offensifs, et 26 à la suite de leurs 21 balles perdues provoquées. En revanche, leur adresse à 3-points est restée en berne (5/28). Le banc a apporté 57 points, dont 21 de Marc-Owen Fodzo Dada, 17 de Yohan Sissoko et 13 de Léon Sifferlin.

Après ce deuxième succès de la compétition, le premier depuis leur match d’ouverture samedi dernier face au Cameroun, l’équipe de France retrouve une deuxième africaine, le Mali, à partir de 18h45. En cas de succès, les Bleuets joueront le match pour la neuvième place ce dimanche à Lausanne face au vainqueur d’Argentine – Serbie.