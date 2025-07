C’est officiel : le Pays de Fougères Basket est maintenu en NM1 !

La situation était favorable, mais le suspense aura quand même fait suer les fans bretons du Pays de Fougères Basket. Finalement, ces derniers s’en sortent bien. La Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB a en effet décidé ce vendredi 4 juillet de valider l’engagement du club en Nationale Masculine 1 (NM1) pour la saison 2025/26.

Une décision définitive qui vient à la suite d’une première proposition il y a une dizaine de jours, suite à la validation du budget du club. Ces dernières semaines, les collectivités locales se sont en effet mobilisées pour sauver le club de la rélégation, avec une subvention exceptionnelle de 55 000 € du conseil municipal de Fougères, et une autre de 80 000 € de la part de l’agglomération, comme l’a indiqué Ouest-France. De quoi convaincre le gendarme financier de la Fédération.

Une réussite sportive gâchée par des problèmes financiers

Car à la base, Fougères devait être relégué en NM2. Une pénalité de dix points, décidée par la FFB suite à des erreurs dans les comptes et une situation nette négative, avait plombé le bilan sportif pourtant excellent de l’équipe bretonne. Ses 24 victoires en 40 matchs sur les deux phases cumulées, une “année exceptionnelle” selon le coach Mathieu Lemercier, devait lui assurer un maintien sportif. De quoi confirmer leur montée en puissance sur les dernières années, après l’accession en NM1 ou encore le Trophée Coupe de France 2024.

Mais après l’application des sanctions, le PFB pointait en 10e position de la Poule B, en position de premier relégable vu que le Pôle France est protégé. On se dirigeait donc vers une relégation en NM2 en compagnie de Avignon, Metz et Poissy. Ce que la dernière décision de la FFBB a donc annulé, au contraire de Feurs qui se retrouve rétrogradé à leur place.

Repartir de l’avant

Dans son communiqué officiel, le Pays de Fougères Basket tient à adresser « un grand MERCI à nos partenaires publics et privés, nos bénévoles, nos licenciés et nos supporters, pour leur soutien. » Le club donne rendez-vous « dès le mois d’août pour retrouver les Blues Brothers et vivre une nouvelle saison tous ensemble en N1 ! »

Pour cela, il va maintenant falloir se pencher sur la construction d’un effectif digne de la troisième division. Ce à quoi les dirigeants et le coaching staff avaient déjà commencé à réfléchir avant la décision de la commission. Trois joueurs vont rester (Cheick Soumaoro, Eric Koumba et Mael Lebrun), mais huit départs seront à remplacer, toujours selon Ouest-France.