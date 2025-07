Le Tarbes Gespe Bigorre suspendu au verdict du CNOSF après sa relégation administrative

Finaliste de la saison 2025 en La Boulangère Wonderligue, le Tarbes Gespé Bigorre (TGB) est pourtant au bord du précipice. Rétrogradé en ligue régionale pour raisons financières, le club a vu son appel rejeté par la FFBB et ne compte plus que sur un ultime recours : l’avis du CNOSF, attendu le 7 juillet. Un avis défavorable signerait la fin d’une institution du basket féminin français.

Le TGB dans la tourmente financière

Vice-champion de France en titre, Tarbes vit une situation paradoxale. Brillant sportivement, le club est à l’agonie en coulisses. Le 27 mai dernier, la commission de contrôle de gestion de la FFBB a prononcé sa relégation en ligue régionale pour cause de finances non maîtrisées. Un mois plus tard, le 5 juin, la chambre d’appel a confirmé cette décision, scellant un peu plus le destin du club.

Le TGB a déposé un recours devant le CNOSF dans les délais impartis, le vendredi 27 juin, rapporte La Dépêche. Cette étape est obligatoire avant toute saisine du tribunal administratif, comme le précise l’article R.141-5 du code du sport.

Des dettes lourdes et un climat social délétère

Derrière les performances sur le parquet se cache une réalité économique inquiétante. Les dettes du club se sont accumulées. Plusieurs salariées témoignent anonymement de conditions de travail dégradées : mutuelles coupées depuis janvier, expulsions de logements, retards de paiements etc. Certaines d’entre elles se retrouveront devant les prud’hommes.

Malgré ce contexte tendu, le TGB continue de proposer des contrats importants pour attirer ou retenir des joueuses (Murjanatu Musa et Nancy Fora ont prolongé, Marina Ewodo est sous contrat, Justine Loubens arrive du Pôle France), une politique jugée irresponsable par certains acteurs du basket féminin, qui redoutent une nouvelle impasse budgétaire dans quelques mois. Ces mêmes acteurs encourageant le Tarbes Gespé Bigorre à adopter un positionnement proche ou similaire à ceux de l’ASVEL Féminin et La Roche Vendée Basket Club, deux clubs de La Boulangère Wonderligue ayant réduire la voilure afin de maintenir leur existence à haut-niveau. Ou leur existence tout court.

Une issue incertaine, un club historique menacé

Le départ de Jean-Pierre Siutat de la présidence de la FFBB en 2024 pourrait peser lourd dans le sort du club. Originaire de Tarbes, et ancien coach du TGB, il n’a plus la même influence aujourd’hui. De leur côté, la présidente du club Jeannie Cointre, sollicitée à deux reprises, n’a pas répondu à nos demandes, et aucun membre de la FFBB n’a souhaité s’exprimer avant le verdict du CNOSF.

Si ce dernier émet un avis défavorable pour le maintien du club gascon en première division, le club pourra saisir le tribunal administratif. Sinon, c’est tout simplement la disparition du TGB du haut niveau, après 25 ans de présence continue et des titres comme celui de champion de France 2010 ou les finales perdues en 2025 et 2018.

Dans l’ombre, le Chartres observe attentivement la situation : en cas de relégation confirmée, le club serait repêché en La Boulangère Wonderligue.