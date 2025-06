Le recours de la dernière chance pour Tarbes devant le CNOSF, Chartres se tient prêt à un repêchage

C’est le club lésé par la dernière décision de la Chambre d’appel – section financière – de la FFBB. Alors que La Roche Vendée et l’Aurore Vitré ont vu leurs engagements – respectivement en LBWL et en NM1 – confirmés avec saisine pour validation du budget et encadrement des charges de personnels, le Tarbes Gespe Bigorre n’a pas eu cette chance. Contrairement à la dernière fois, la Chambre d’appel a décidé de confirmer la décision de la Commission de Contrôle et de Gestion (CCG) du 27 mai. Une rétrogradation en Championnat de Ligue Régionale de l’ensemble des équipes séniors a été décidée pour le club finaliste des derniers playoffs. Ce pour des raisons financières.

Le recours de la dernière chance

Sauf que le club bigourdan compte un dernier recours. Selon l’article R. 141-15 du Code du sport, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) peut servir de « conciliateur dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées. » Le TGB doit formuler ce recours de la dernière chance dans un délai de quinze jours pour qu’il soit valide, et préalable à tout appel devant le Tribunal Administatif.

Ce que le club va s’empresser de faire. « Le club reste déterminé, plus que jamais, à défendre sa place dans l’élite du basket féminin français, fidèle à son histoire et à son territoire » a indiqué la direction de la communication dans un communiqué hier soir. Trois semaines auparavant, le TGB défendait ses résultats sportifs (demi-finalistes de LBWL en 2023/24, puis finaliste en 2024/25) et financiers (+73 000 € de résultats excédentaire en 2023/24) pour défendre sa paroisse. Reconnaissant tout de même « une décennie de passif », compensée par une « restructuration en profondeur entamée en 2023. » L’engagement de nouveaux acteurs du territoire a été acté ces dernières semaines, pour renforcer le dossier.

Chartres se tient prêt

En cas d’échec ce dernier recours, la rétrogradation en Championnat de Ligue Régionale sera actée. Ce qui sera une désillusion pour ce club qui a évolué en première division sur 26 des 27 dernières saisons (une seule descente en 2015/16), et a surtout brillé en playoffs lors des deux dernières années. Mais cette situation catastrophe pourrait faire des heureux. Le C’ Chartres Métropole Basket Féminin se prépare en effet à un éventuel maintien, malgré leur dernière place en saison régulière et leur descente actée au play-downs. Ils pourraient en effet être repêchés à la place de Tarbes pour l’exercice 2025/26. Les prochaines semaines nous en diront plus.