Après “une saison exceptionnelle” et un retrait de points, Pays de Fougères espère encore se maintenir en NM1

24 victoires en 40 matchs. Avec un tel bilan, le promu en NM1, Pays de Fougères, aurait fait plus qu’obtenir le maintien, en temps normal. Mais une sanction de la Commission du Contrôle de Gestion de la FFBB, le gendarme financier de la Fédé, vient les pénaliser pour des anomalies administratives. Résultat : la “saison exceptionnelle” des hommes de Mathieu Lemercier s’en trouve chamboulée, avec une relégation. Le coach a confié à Ouest-France les possibles espoirs de maintien du club et dresse un premier bilan de la saison.

« Pour un promu, nous n’avons pas grand chose à nous reprocher »

Sportivement, Pays de Fougères a fait le job pour se maintenir et ainsi confirmer leur montée en puissance sur les dernières années, après l’accession en NM1 ou encore le Trophée Coupe de France 2024. « La transition a été plus que réussie, c’est ma première grande satisfaction », applaudissait le technicien. « Dans le jeu proposé et les émotions partagées, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec ce groupe cette saison. »

Car le bon bilan de fin de saison est pour le moment entaché par un retrait de cinq points du fait d’irrégularités administratives et financières : “Paradoxalement, on termine premier de la 2e phase avec 18 victoires”, tient-il à rappeler. “Le dénouement est cruel car nous aurions aimé nous sauver sportivement, ce qui peut s’apparenter à quelque chose d’impossible. […] Pour un promu, nous n’avons pas grand-chose à nous reprocher. Bien au contraire, et je pèse mes mots, c’est une saison exceptionnelle”.

Premier au ranking pour un possible repêchage, Mathieu Lemercier a “bon espoir qu’on soit repêché et que le Pays de Fougères Basket soit reconduit en Nationale 1 la saison prochaine”. Néanmoins, il ne contrôle plus rien : “C’est le match de mes dirigeants”. Un match dont la décision ne se fera pas avant juin, le repêchage étant conditionné à la validation d’engagement par la Commission de Contrôle de Gestion.

En cas de “match gagné” par les dirigeants, le technicien a déjà fait part de son avenir, qui serait toujours à Pays de Fougères en cas de maintien en NM1. Pas effrayé par des potentiels réductions budgétaires à consentir pour rester à cet échelon, Mathieu Lemercier sait qu’il faudra “être malin et patient », avec déjà « une vision de l’équipe » qu’il souhaiterait mettre en place.