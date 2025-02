Les 10 points de pénalité (5+5) confirmés contre Fougères, le club saisit le CNOSF

Dominant en Nationale 2 l’an passé, le Pays de Fougères Basket a poursuivi sur sa lancée en NM1. Sur le parquet, le groupe de Mathieu Lemercier montre du caractère depuis le début de saison. Encore vainqueurs du Pôle France vendredi (87-76), les Bretons réalisent une saison irréprochable. Intraitables à domicile avec 9 succès en 12 sorties, les coéquipiers de Maxime Choplin étaient quasiment assurés de décrocher leur maintien dès cet hiver et de se hisser au sein de la poule haute.

Mais les sanctions de la Commission du Contrôle de Gestion de la FFBB sont passées par là. Lourdement pénalisé par le gendarme financier en décembre dernier, le Pays de Fougères avait fait appel suite à cette décision, jugeant la sanction « disproportionnée ». « On ne nie pas qu’il y a eu des erreurs, il n’empêche que nos comptes ont été validés par un commissaire aux comptes », plaidait le président Laurent Coudray auprès de Ouest France. « Comme nous avons changé de cabinet comptable en septembre, nous avons repris tous nos éléments et trouvé quelques erreurs. On les a présentées à la Fédération, puisque l’on a l’obligation de faire des comptes tous les trimestres. Notre honnêteté fait que l’on nous pénalise là-dessus. »

Un dépassement de 50 000 euros ?

Ses arguments n’ont pas été entendus. Évoquant une situation nette négative de -50 000 euros, alors que le bilan présenté au mois de juin était positif, le PFB a vu sa sanction être maintenue par la Chambre d’Appel de la FFBB au motif de « présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure » et « production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club ».

La FFBB a confirmé les 5 points de pénalité pour la première phase, 5 points pour la 2e phase, ainsi que les 2 000 euros d’amende. Alors qu’il se dit « déterminé », le président Laurent Coudray a décidé de saisir le CNOSF. « On va se battre, on va leur montrer que nos joueurs ont acquis le droit d’être en poule haute », clame-t-il pour La Chronique Républicaine. « Ils nous ont mis 5 points pour être en boule basse car ils ont vraiment peur que Fougères se maintienne en N1 et qu’il y ait un club aujourd’hui qui ait un compte de résultat positif et qui descende. Il fallait alors nous interdire de monter en juin. »

Initialement bien parti pour accrocher la poule haute, doté du 6e bilan sportif du groupe A, Fougères a dégringolé à la 11e place avec cette sanction.