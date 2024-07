Ousmane Dieng continue de s’exprimer en Summer League

Ousmane Dieng continue de montrer ses progrès lors de la Summer League NBA 2024. Le Français a inscrit 17 points, pris 4 rebonds, délivré 8 passes décisives et réalisé 4 contres en 32 minutes passées sur le terrain ce mercredi 10 juillet à Salt Lake City. OKC s’est imposé 80-77 face à Memphis.

Le Lot-et-Garonnais a ainsi enchaîné un troisième match réussi après ses 20 points de mardi et le match relativement complet de lundi. L’ancien pensionnaire du Pôle France assure la paire avec l’ex-Nanterrien Ajay Mitchell. Le rookie d’Oklahoma City est lui aussi très en forme et guide le Thunder au scoring avec trois matches de suite à plus de 20 points.

20 PTS ⚡️ 5 REB ⚡️ 5 AST ⚡️ 4 3PM

G League Finals MVP Ousmane Dieng STUFFED the stat sheet in the @okcthunder win over the Jazz at the SLC Summer League! #NBASummer pic.twitter.com/yHs8kZCSx3

— NBA G League (@nbagleague) July 10, 2024