L’ancien Espoir de Nanterre Ajay Mitchell sélectionné en 38e position

Position Franchise Joueur

31 Toronto Raptors via Detroit Pistons Jonathon Mogbo

32 Utah Jazz via Washington Wizards Kyle Filipowski

33 Milwaukee Bucks via Portland Trail Blazers Tyler Smith

34 New York Knicks via Portland Trail Blazers via Charlotte Hornets Tyler Kolek

35 Indiana Pacers via San Antonio Spurs Johnny Furphy

36 San Antonio Spurs via Indiana Pacers via Toronto Raptors Juan Nunez

37 Minnesota Timberwolves via Memphis Grizzlies Bobi Klintman

38 Oklahoma City Thunder via New York Knicks via Utah Jazz Ajay Mitchell

39 Memphis Grizzlies via Brooklyn Nets Jaylen Wells

40 Portland Trail Blazers via Atlanta Hawks Osasere Ighodaro

41 Philadelphie 76ers via Chicago Bulls Adem Bona

42 Charlotte Hornets via Houston Rockets KJ Simpson

43 Atlanta Hawks via Miami Heat Nikola Durisic

44 Miami Heat via Atlanta Hawks via Houston Rockets via Washington Wizards via Golden State Warriors Pelle Larsson

45 Toronto Raptors via Sacramento Kings Jamal Shead

46 Los Angeles Clippers via Indiana Pacers Cam Christie

47 New Orleans Pelicans via Orlando Magic Antonio Reeves

48 San Antonio Spurs via Los Angeles Lakers Harrison Ingram

49 Indiana Pacers via Cleveland Cavaliers Tristen Newton

50 Indiana Pacers via New Orleans Pelicans Enrique Freeman

51 Dallas Mavericks via New York Knicks via Phoenix Suns Melvin Ajinca

52 Golden State Warriors via Milwaukee Bucks Quinten Post

53 Detroit Pistons via New York Knicks Cam Spencer

54 Boston Celtics via Dallas Mavericks Anton Watson

55 Los Angeles Lakers via Los Angeles Clippers Bronny James

56 Phoenix Suns via New York Knicks via Denver Nuggets via Minnesota Timberwolves Kevin McCullar Jr.

57 Memphis Grizzlies via Minnesota Timberwolves via Memphis Grizzlies via Oklahoma City Thunder Ulrich Chomche