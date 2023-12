À l’Accor Arena, Paris a pris de la hauteur pour battre Strasbourg

Betclic ELITE - Dans le bel écrin de l'Accor Arena, Paris et Strasbourg n'ont pourtant pas été transcendés par les plus de 7 500 spectateurs présents, loin de là. Dans une rencontre à la maladresse prédominante, l'ascendant physique des Parisiens a cependant fait la différence face aux corps strasbourgeois (78-67).

Pour sa 2e apparition de la saison à l’Accor Arena, après un derby francilien remporté contre Boulogne-Levallois, Paris n’a pas réservé un grand spectacle de Noël. Opposé à la ville dont le marché en est pourtant roi, la SIG Strasbourg, le club de la capitale doit en très grande partie son succès ce samedi soir (78-67) à son outrancière domination au rebond offensif (20).

Le rebond offensif a condamné la SIG

Dès le début de la partie, les deux équipes ont donné un aperçu de la tournure qu’allait prendre cette rencontre avec une maladresse légion (7/37 à 3-points pour Paris contre 8/26 pour Strasbourg). Un petit jeu qui a bien arrangé Strasbourg, ne voulant absolument pas s’engager sur le champ d’un match d’attaque face à l’équipe reine en la matière en EuroCup (99,5 points marqués en moyenne).

Usant de la défense de zone pour déboussoler T.J. Shorts (11 points à 3/11 de réussite aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives) et consorts, le plan de la SIG a bien failli fonctionner, à un détail près : le rebond offensif. Toute la soirée, les Strasbourgeois ont vu les Parisiens leur piquer ballon après ballon sous leur propre panier, terminant quasiment avec plus de prises offensives (20) que défensives (23).

Strasbourg en attente des autres résultats de la soirée pour la Leaders Cup

Après avoir vu Strasbourg revenir tout près à l’approche de la mi-temps (35-31, 18′), Paris a attendu la seconde période pour réellement se détacher. Sans faire une grosse impression, les hommes de Tuomas Iisalo ont fait l’écart et n’ont quasiment jamais été inquiétés sur la seconde partie du match (Tyrus McGee meilleur marqueur strasbourgeois avec 13 unités). Le club alsacien n’a pas eu le répondant offensif pour pouvoir ne serait-ce que suivre et s’offrir une fin de match serrée. La défaite de la SIG Strasbourg remet tout en jeu concernant le dernier strapontin pour la Leaders Cup 2024, Saint-Quentin ayant pris l’avant-dernier un peu plus tôt dans la journée.

