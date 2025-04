Paris Basketball – Fenerbahçe : 10 raisons de croire à un retournement historique

Le Paris Basketball est dos au mur. Battu lors des deux premiers matches à Istanbul, le club francilien accueille Fenerbahçe ce mardi soir (20h30) à l’Adidas Arena pour le match 3 des quarts de finale d’EuroLeague. Malgré l’ampleur de la tâche, Paris possède de solides arguments pour croire en un retournement historique dans cette série. Voici 10 raisons qui permettent de croire à un retournement historique.

1. Un premier match serré et une capacité à faire douter Fenerbahçe

Lors du match 1, Paris menait encore à cinq minutes de la fin (71-72) avant de céder (83-78). L’équipe de Tiago Splitter avait fait jeu égal avec Fenerbahçe et montré qu’elle pouvait contester l’ogre stambouliote. Des tirs ouverts ratés et la bataille du rebond perdue avaient coûté cher, mais les bases sont là.

2. T.J. Shorts et Nadir Hifi, deux leaders prêts pour le défi

En pleine forme, T.J. Shorts (17 et 18 points sur les deux matches) et Nadir Hifi (21 et 15 points) répondent présents. Le meneur américain, 3e dans la course au titre de MVP de la saison d’EuroLeague, et le jeune international français sont prêts à porter l’équipe pour prolonger l’aventure européenne.

3. Le retour possible de Maodo Lo pour renforcer la mène

Absent depuis le 22 mars en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Maodo Lô pourrait faire son retour ce mardi rapporte Le Parisien. Une présence précieuse pour épauler T.J. Shorts et stabiliser le jeu parisien face à l’intensité défensive turque.

4. Les blessures côté Fenerbahçe

Le club turc pourrait être privé de deux joueurs clés : l’intérieur Nicolo Melli et le pivot Sertaç Sanli. Deux absences qui viendraient affaiblir la rotation de Sarunas Jasikevicius, surtout sous les panneaux où Paris est dominé jusqu’ici.

5. L’Adidas Arena, un véritable atout

Avec 8 000 spectateurs attendus et une ambiance qui monte en puissance depuis l’inauguration de la salle en février 2024, l’Adidas Arena sera un facteur déterminant. Les supporters parisiens, galvanisés par l’enjeu historique, peuvent transcender leur équipe, comme l’espère Tiago Splitter : « Accueillir un match de cette importance sera une grande expérience pour Paris », annonce le Brésilien dans Le Figaro.

6. Une dynamique positive avec la victoire en Coupe de France

Ce week-end, Paris a remporté son premier trophée majeur en dominant Le Mans en finale de la Coupe de France (91-80). Une victoire rafraîchissante, qui a reboosté l’équipe mentalement et redonné confiance avant d’aborder ce match crucial. « Cette victoire fait du bien collectivement, ça nous met dans un bon mood », a reconnu Mathis Dossou Yovo.

7. La reconnaissance de Maurizio Gherardini, figure emblématique de l’EuroLeague

Le manager général de Fenerbahçe, Maurizio Gherardini, l’a confié dans L’Équipe : « L’équipe produit à mes yeux le jeu le plus divertissant, le plus enthousiasmant d’Europe avec le bon équilibre dans le leadership, des joueurs de rôle aux côtés des joueurs majeurs. […] C’est la bonne surprise de la saison, sans aucun doute. » Un hommage qui témoigne de la qualité du projet parisien.

8. La capacité de Paris à s’enflammer et à renverser les gros

Cette saison, Paris Basketball a battu tous les qualifiés pour les playoffs d’EuroLeague… sauf le Fenerbahçe. Réputée pour ses runs offensifs foudroyants, l’équipe parisienne est capable de renverser n’importe quelle rencontre en quelques minutes. Pourquoi pas ce mardi soir ?

9. Paris n’est jamais aussi fort que dans la peau de l’outsider

Sur son site officiel avant le début de la série, le Paris Basketball écrivait : « Un rôle qui nous a bien convenu pendant la saison régulière et qui pourrait à nouveau jouer en notre faveur, surtout avec la pression sur les épaules de nos adversaires. » Être dans la peau de l’underdog a souvent galvanisé l’équipe cette saison. Avec toute la pression désormais sur les épaules du Fenerbahçe, Paris peut jouer libéré et frapper fort. « Paris c’est pas fini », comme aime le scander le super speaker Dandyguel.

10. Le précédent du Real Madrid pour rêver plus grand

Seul le Real Madrid a réussi à remonter un déficit de 0-2 dans l’histoire récente des playoffs d’EuroLeague (contre le Partizan en 2023). Une preuve que l’exploit n’est pas impossible, surtout pour une équipe sans complexe comme Paris, qui rêve d’écrire la plus belle page de son jeune projet.