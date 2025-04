Paris Basketball – Fenerbahçe : horaire et diffusion du match 3 des quarts de finale d’EuroLeague

Après deux défaites en Turquie, le Paris Basketball doit impérativement l’emporter ce mardi soir contre le Fenerbahçe Istanbul pour prolonger son aventure en EuroLeague. L’Adidas Arena s’apprête à vivre une soirée sous haute tension.

Le Paris Basketball contraint de s’imposer face au Fenerbahçe

Sacré en Coupe de France samedi face au Mans (91-80), le Paris Basketball est de retour sur le parquet de l’Adidas Arena pour un défi encore plus grand : sa survie en EuroLeague. En quarts de finale, les Parisiens ont subi deux revers à Istanbul (83-78 puis 89-72) face à un Fenerbahçe solide et expérimenté. Le premier match, perdu dans les derniers instants, avait laissé entrevoir de l’espoir, vite refroidi par l’adresse extérieure des Turcs au cours du deuxième.

Pour T.J. Shorts et ses partenaires, l’équation est simple : gagner ou quitter la compétition. Une victoire ce mardi permettrait de forcer un match 4 et de maintenir l’espoir d’atteindre le Final Four, qui se tiendra du 23 au 25 mai à Abou Dhabi.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Paris – Fenerbahçe ?

La rencontre entre Paris Basketball et le Fenerbahçe Istanbul débutera ce mardi 29 avril à 20h30 à l’Adidas Arena. Le match sera diffusé en direct sur Skweek TV.