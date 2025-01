Paris – Cholet : les retrouvailles entre les deux équipes les plus intenses du championnat

C’est le choc de cette 17e journée de Betclic ELITE : Paris, deuxième ex-aequo du championnat avec l’ASVEL (12 victoires et 4 défaites), reçoit le leader, Cholet Basket (13 victoires et 3 défaites). A l’aller, les Maugeois l’avaient emporté.

Paris meilleure attaque, Cholet meilleure défense

Si au classement, les deux équipes sont proches, c’est également le cas dans le jeu. Cholet est l’équipe qui joue le plus de possessions par rencontre, avec un PACE de 74,9. Pas si loin, Paris est cinquième (74,2) en étant par ailleurs deuxième à ce niveau en EuroLeague (73). Offensivement en revanche, les joueurs de Tiago Splitter sont les plus efficaces (126,7 d’offensive rating), Cholet n’occupant que la septième place (116). Il faut dire que comme la saison passée, Paris parvient souvent à se procurer plusieurs chances en attaque, en étant les leaders au rebond offensif (38,4% de rebonds offensifs captés). Les joueurs de Fabrice Lefrançois dominent cependant le classement en défense (106,8 au defensive rating) quand Paris n’est que neuvième (113,3).

Mais ce qui marque en regardant les deux équipes, c’est l’intensité qu’elles déploient sur le parquet. Ouest-France note justement que ces deux formations sont les seules de Betclic ELITE à n’avoir aucun joueur à plus de 25 minutes de jeu en moyenne. Paris programme ses changements en avance alors que Cholet agit plus dans la spontanéité. Mais le constat est le même : les rotations s’enchaînent et les joueurs arrivent frais et prêts à en découdre sur le terrain.

Toutefois, Fabrice Lefrançois note des différences dans l’approche de ces nombreux changements :

« Sur les rotations, je trouve qu’on est encore plus court par rapport à ce qu’ils (les Parisiens, NDLR) font cette année. À Paris, il y a cette notion de changements pour maintenir l’intensité. Chez nous, je trouve qu’on est plus dans le partage des responsabilités car tu ne sais pas vraiment d’où peut venir le danger. Paris, on sait… »

Reste à savoir désormais si Cholet pourra dominer Paris dans l’intensité ce dimanche à l’Adidas Arena. Début de réponse à 19 heures, heure de l’entre-deux.