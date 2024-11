Paris en demi-finales du World Tour !

L’équipe de 3×3 Paris continue d’écrire son histoire sur le FIBA 3×3 World Tour. Ce dimanche, lors des quarts de finale, les Parisiens ont livré une performance intense pour éliminer les Américains de Miami et décrocher leur place en demi-finales à Hong-Kong. Revanchards après leur défaite face à cette même équipe il y a deux semaines, les joueurs français, menés par Hugo Suhard et Franck Seguela, ont pris les commandes dès le début de la rencontre.

L’ouverture des hostilités est signée Jules Rambaut, incisif dès la première action. Le ton est donné : cette fois, Paris ne se laissera pas impressionner. Paul Djoko ajoute un dunk ravageur, suivi d’un « and one » spectaculaire de Franck Seguela. Malgré une belle opposition de Mitch Hahn et James Parrott côté Miami, les Parisiens, concentrés et appliqués sous la houlette de Karim Souchu, imposent leur rythme.

C’est finalement Seguela qui scelle le sort de la rencontre avec un tir décisif en fin de partie. Une victoire méritée qui propulse Paris en demi-finale, où ils affronteront le vainqueur du match opposant Riffa au Partizan. Rendez-vous à 12h15 pour une nouvelle page de l’histoire du 3×3 français.