Paris et Ermont atteignent les quarts de finale de leurs Challengers mais doivent s’incliner

La journée du 3×3 français aura été une succession de quarts de finale perdus. Après la défaite des deux équipes de France à la Coupe du monde U23, les clubs tricolores de Paris et d’Ermont ont subi un sort similaire, respectivement aux Challengers de Kaohsiung (Taïwan) et de Tianjin (Chine).

Paris est désormais attendu, Ermont est sur la pente ascendante

Le Paris 3×3 était automatiquement qualifié à Kaohsiung grâce à son classement, et avait obtenu la tête de série n°2. Un classement qu’ils ont fait respecter en poules, en remportant leurs deux matchs contre Hong Kong (19-13) et Taipei Wanbao (21-9). Un Franck Seguela de gala a marqué 18 points en cumulé lors de ses deux matchs. Mais le quart de finale face aux Américains de New-York Harlem, menés par l’ancien pensionnaire de NBA et légende du championnat chinois Dominique Jones, a été une autre paire de manches. Les Parisiens se sont inclinés en prolongations 17-19. Malgré 14 points du duo Seguela-Rambaut, mais avec un Alexandre Aygalenq trop tendre (0 point, 0/3 au tir, -0,5 d’évaluation). Ils échouent donc à se qualifier au Masters d’Abu Dhabi (EAU). Il y a un mois, le club, qui vit sa dernière saison sur le circuit, avait remporté un sacre historique au Masters de Lausanne.

Dans l’autre Challenger du week-end, cette fois qualificatif pour le Masters de Manama (Bahreïn), c’est l’autre club tricolore d’Ermont qui s’est aussi arrêté au stade des quarts de finale. Introduits en tant que remplaçants et têtes de série n°11, les coéquipiers d’Hervé Jean-Pierre étaient loin d’être favoris. Être parvenus à sortir des poules en battant Zavkhan (21-13) est déjà un résultat satisfaisant en soi, pour cette équipe qui nous avait confié sentir qu’elle « peut concurrencer les meilleures équipes mondiales sur un match. » En quarts de finale, ils ont dû s’incliner contre Chongming, mais non sans batailler (17-21), avec notamment 13 points de Jean-Pierre. La preuve qu’ils sont sur la bonne voie. Leur « objectif de participer à une étape du World Tour » se rapproche de plus en plus.